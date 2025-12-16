Пожар тушили более полусотни спасателей.

Под утро 16 декабря россияне ударили "Шахедом" по Запорожью. В результате атаки загорелся девятиэтажный жилой дом, пострадали люди. По состоянию на сейчас огонь уже потушили. Об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в телеграмм-канале.

По его словам, есть пострадавшие. Сначала Федоров сообщил о мужчине с осколочным ранением и женщине с отравлением угарным газом. Впоследствии он добавил, что количество пострадавших возросло до трех.

Чиновник отметил, что из-за удара дрона выгорели квартиры на двух этажах жилого дома.

"Возгорание произошло в четырех помещениях. Жители многоэтажки были эвакуированы спасателями", - написал руководитель ОГА.

К ликвидации пожара, возникшего в многоэтажке, было задействовано более полусотни спасателей и 14 единиц техники, добавил Федоров.

В ГСЧС Украины сообщили, что их работники спасли с верхних этажей 5 жителей дома, двое из которых с помощью автолестницы. Медицинская помощь людям не понадобилась.

Российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, ночью в воскресенье, 14 декабря, россияне ударили по супермаркету в Запорожье, ранения получили по меньшей мере 6 человек, в том числе ребенок и сотрудник ГСЧС. Федоров поделился, что помещения разрушены, а люди получают необходимую медицинскую помощь.

В эту же ночь оккупанты снова массированно атаковали Одесскую область с применением ударных беспилотников. Зафиксировано было повреждение объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

