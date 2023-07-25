В составе колонны заметили почти три десятка таких бронеавтомобилей.

В Беларусь прибыла 11-я колонна ЧВК "Вагнер". В составе колонны впервые были бронеавтомобили. Сейчас наемники движутся по трассе Р43 (участок Кричев — Чериков).

Как сообщает мониторинговый проект "Беларуски Гаюн", в составе колонны не менее 29 единиц автомобильной техники.

Отмечается, что бронеавтомобиль "Щука" - один из самых эффективных транспортных средств ЧВК "Вагнер". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в РБ, не фиксировались.

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Далее колонна может двигаться такими маршрутами:

граница РФ / РБ-трасса Р43 (через Чериков, Довск, Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в селе Цель.

кодон РФ / РБ-трасса Р43 (через Кричев, Чериков) — трасса Р122 (через Чаусы, Могилев) трассы М8 и Р93 (Могилев — Бобруйск) — трасса М5 — полевой лагерь в селе Цель.

Наемники ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Напомним, что в последние недели в Беларуси зафиксирован "тысячный" рост количества наемников ЧВК "Вагнер". По оценке "Гаюна", количество наемников по состоянию на 24 июля составляло 3450-3650 человек.

Диктатор Лукашенко во время встречи 23 июля сказал Путину, что наемники якобы просятся на "экскурсию" в Польшу. По его словам, ЧВК "имеет зуб" на Польшу, поскольку она помогает вооружением Украине.

В ГУР отметили, что у частной военной компании "Вагнер" нет сил и средств, чтобы представлять угрозу для Польши.

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