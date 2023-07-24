Сейчас Путин еще держит контроль над силовым блоком.

В России все чаще бунтуют генералы, что приводит к показательным отставкам. Процесс начнет набирать обороты после успехов украинских сил на фронте, уверен генерал армии Украины, бывший глава службы внешней разведки Николай Маломуж.

Как он отметил в эфире FREEДОМ, многие генералы недовольны, но они боятся репрессий. У некоторых из них, однако, начинает прорезаться голос.

"Среди военных такая тенденция давно. Идет критика и Путина с его целями поставленными военным, и Шойгу, который не способен, и даже того теоретика (но не системного практика, тем более, в агрессивной войне) Герасимова. Не только дискретировался в целом военный блок, он начинает ломаться. Сейчас генералы, которые имеют свою позицию уже пытаются противодействовать. Заявить свои позицию, оказать давление на Путина в отношении неспособности Минобороны, начальника генштаба, отдельных команд. Поэтому появляются Попов, Сильвестров", – говорит Маломуж напоминает о многочисленных отставках генералов, произошедщих за последние месяцы – Суровикина, Мизинцева и других.

По мнению генерала, военные, не в последнюю очередь, думают о том, как избежать наказания за военные преступления против Украины.

"Высшее звено не согласно с позицией Путина, не видит перспектив войны, и, самое главное не хочет отвечать. Потому что они – соучастники уже, а тем более – когда продолжают неуспешно войну, проигрывают на поле боя. Это будет уголовная ответственность не только для Путина, но и для них конкретно, как организаторов конкретных террористических операций", – добавляет Маломуж.

Генерал уверен, что в ближайшее время серьезных бунтов среды военных ожидать не стоит, поскольку сейчас еще Путин держит контроль над силовым блоком.

"Особенно усиливает сейчас влияние ФСБ в войсках, в организованных частных структурах, национальных объединениях и по всей стране. Пытается стабилизировать ситуацию. … Среди генералов проводят профилактическую работу, одних отстранил, чтобы не влияли на ситуацию. … Когда у нас будут системные успехи на поле боя, стратегические наступательные операции на Востоке на юге, заход в Крым – тогда и генералы подымутся, все вот эти заговорщики, которые сейчас работают тихо. … Тогда уже параллельно поднимутся политики и олигархи. Будут ставку делать на тех или иных политиков, военных и спецслужбы включатся. Но сейчас он пока ещё держит позицию и лавирует через различные противоречия в различных структурах и Минобороны, и ФСБ, и частных структурах, политических секторах", – говорит Маломуж.

Бунт генералов в РФ - прогнозы и оценки

В этом месяце в РФ отстранили генерал-майора Ивана "Спартака" Попова, которые доложил командованию неутешительные новости о ситуации на Запорожском направлении фронта. Аналогичная ситуация произошла с командиром 106 воздушно-десантной дивизии генерал-майором Владимиром Сильвестровым и командиром 7 десантно-штурмовой дивизии генералом Александром Корневым.

Аналитики отмечают, что проявленное генералами неповиновение среди распространяется на некоторых их солдат.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что критика в адрес Кремля и военного командования со стороны генералов – "проявление абсолютной эрозийности процессов, которые происходят и в армии и в политическом процессе в Российской Федерации". Он уверен, что в какой-то момент армия или определенные группы перехватят власть в России.

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