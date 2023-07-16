Бывший советник главы Офиса президента объяснил, чем сейчас недовольны российские солдаты.

Бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Россия близка к новой попытке вооруженного военного бунта.

На фоне отставок командира 106 воздушно-десантной дивизии Сильвестрова, а также командира 7 десантно-штурмовой дивизии генерала Александра Корнева ситуация усугубляется: "Российская армия трещит буквально по швам", - заявил Арестович в совместном эфире с российским блогером Марком Фейгиным.

"Там реально уже все очень-очень плохо в войсках. В связи с этими чистками, и так далее. Еще чуть-чуть и все эти Поповы, записывающие слезливые сообщения, все эти отстранения командиров десантных дивизий, угрозы Теплинскому и так далее... Это все реализуется в очередной военный бунт. Ни здоровья, ни крепости, ни военной состоятельности это российской армии не добавляет. Она треснет, просто нужно давить", - указал бывший советник ОП.

По его словам, Украине нужно задействовать системные усилия: под тяжестью потерь на фронте конфликты и поиски виноватых за проигрыши в России - приведут к неминуемому. Почва для этого уже подготовлена, считает он.

Кадровые чистки "генералитета" РФ - что нужно знать

В РФ после неудавшегося бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина начались масштабные чистки среди генералитета армии и в Минобороны РФ - российский диктатор Владимир Путин боится предательств на фоне слухов, что некоторые генералы, в частности, Сергей Суровикин, могли тайно поддержать "вагнеровцев" в дни 23-24 июня.

Так, 15 июля стало известно об отставке командира тульской 106-й дивизии ВДВ генерал-майора Селиверстова. Его отряды участвовали с января 2023 года в боях на Бахмутском направлении. В этот же день отстранили от командования 7 десантно-штурмовой дивизией генерал-майора Александра Корнева. На фоне этого десантники РФ записали к главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обращение с угрозой "встать стеной" за генерал-полковника Михаила Теплинского в случае решения об его отставке.

Ранее "предвестником" мятежа в РФ стало обращение к россиянам командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. О его отставке росСМИ сообщили 12 июля. Уже на следующий день Попов подтвердил, что его отстранили за правдивый доклад о сложной ситуации на территориях, которые пытаются удержать оккупанты в Запорожской области.

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