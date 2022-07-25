Среди прочего эксперты наблюдают у Владимира Путина огромное количество явно выраженных психических расстройств.

Во время последнего официального визита в Иран российский диктатор Владимир Путин почти все время покашливал.

Постоянный кашель и как-будто насморк на первый взгляд могут показаться обычной простудой, но на самом деле это может быть предвестником серьезных заболеваний Путина, говорится в сюжете телеканала "FreeДом".

"Кашель на самом деле также является симптомом многих болезней...", - говорит парамедик, доктор неотложных состояний Руслан Самигуллин.

Российские издание "Проект", специализирующееся на расследованиях, нашло факты того, что Путин серьезно болеет уже около 10 лет. Именно после 2012 года в графике кремлевского диктатора возникают странные промежутки, в которые он куда-то пропадает.

О наличии заболеваний могут свидетельствовать странные движения и мимика Путина. И то, что российский тиран физически и психически болен - "неопровержимый факт", что неоднократно отмечали десятки врачей, говорится в сюжете "FreeДом".

"Все эти подергивания ручек, ножек... Это говорит о том, что это не просто человек приблизился к такому возрасту, а что у него есть еще достаточное количество заболеваний, визывающих дополнительные уменьшение клеточек головного мозга. То есть много клеточек мозга у него уже умерло", - отмечает психиатр Александр Иванов.

Он также добавляет, что у Путина есть огромное количество явно выраженных психических расстройств. "Диссоциативное расстройство личности, параноя... Цельной личности как таковой уже нет. Есть набор симптомов... Но в целом руководить страной, или просто хоть кме-то руководить, такой человек не должен. Он болен, болен тяжело", - говорит Иванов.

Сам же Путин пытается скрывать свои проблемы со здоровьем, для чего маниакально окружает себя лечащими врачами. Одними из самых частых посетителей главы Кремля являются онкологи, чаще них приходят лишь ЛОРы.

Что не удивительно, поскольку кашель Путина - один из признаков именно онкологии, отмечается в сюжете.

"Мы можем подозревать, что это рак щитовидной железы либо рак легких. В таких случаях действительно есть кашель, хрипота голоса. Говоря о раке щитовидной железы - достаточно неплохой прогноз: 70-75% выживают в течение 5 лет. А если это рак легких - лечить его сложнее. Он имеет свойство метастазировать в другие органы, он имеет агрессивное поведение", - говорит Руслан Самигуллин.

Но кроме онкологии и психических заболеваний врачи выделяют еще одну болезнь, которая ярко выражена у Путина. Речь идет о болезни Гентингтона - хроническом заболевании головного мозга, связанном с прогрессирующей гибелью его клеток.

"Она сопровождается симптомами, которые мы видим. Это тремор рук, это хорея - непроизвольные беспорядочные движения рук, ног (постукавания каблуком), мимические нарушения, его покусывания губ... Это генетическое заболевание и оно аутоиммунное. Прогноз при этом заболевании после появления первого симптома - 10-20 лет. При этом пациенты умирают не от самой болезни, а от связанных заболеваний", - рассказал Самигуллин.

Рак у Путина - что известно

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

В последнее время в СМИ все чаще всплывают слухи о болезни президента РФ Владимира Путина и о его предстоящей операции.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

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