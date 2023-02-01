В Вологодской области РФ сделали героя из оккупанта, который приехал в отпуск и погиб на алкогольной вечеринке.
Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, фотографии оккупанта Вадима Павлова в военной форме облетели все местные сообщества. Сообщалось, что 28 января он "трагически погиб".
В комментариях местные писали соболезнования семье "героя", но потом выяснилось, что погиб он не в Украине, а в родном поселке. По уточняющим данным, Павлова убила несколькими ударами ножом 20-летняя девушка во время употребления спиртных напитков.
Война в Украине: что происходит в РФ
Кровавая война России против Украины спровоцировала у россиян массовый психоз. Недавно в одной из областей с воинскими почестями похоронили ликвидированного в Украине зека Фаниса Хусаинова.
"Двухсотый" оккупант был осужден по меньшей мере пять раз. Поэтому, вероятно, его "амнистировали" в частную военную компанию "Вагнер" в рамках вербовочной кампании.
А перед этим в РФ решили устроить торжественные похороны 46-летнего Сергея Молодцова, который погиб на войне в Украине, отправившись туда в составе ЧВК "Вагнер". Его завербовали в колонии, где он отбывал срок за убийство собственной матери.
Между тем некоторым родственникам "пушечного мяса" важнее деньги. Ранее УНИАН писал, что мать и жена ликвидированного в Украине "вагнеровца" Дмитрия Цуканова не могут поделить выплаты.