Местные паблики опубликовали фото погибшего в военной форме, а в комментариях все сочувствовали "герою".

В Вологодской области РФ сделали героя из оккупанта, который приехал в отпуск и погиб на алкогольной вечеринке.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, фотографии оккупанта Вадима Павлова в военной форме облетели все местные сообщества. Сообщалось, что 28 января он "трагически погиб".

В комментариях местные писали соболезнования семье "героя", но потом выяснилось, что погиб он не в Украине, а в родном поселке. По уточняющим данным, Павлова убила несколькими ударами ножом 20-летняя девушка во время употребления спиртных напитков.

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Война в Украине: что происходит в РФ

Кровавая война России против Украины спровоцировала у россиян массовый психоз. Недавно в одной из областей с воинскими почестями похоронили ликвидированного в Украине зека Фаниса Хусаинова.

"Двухсотый" оккупант был осужден по меньшей мере пять раз. Поэтому, вероятно, его "амнистировали" в частную военную компанию "Вагнер" в рамках вербовочной кампании.

А перед этим в РФ решили устроить торжественные похороны 46-летнего Сергея Молодцова, который погиб на войне в Украине, отправившись туда в составе ЧВК "Вагнер". Его завербовали в колонии, где он отбывал срок за убийство собственной матери.

Между тем некоторым родственникам "пушечного мяса" важнее деньги. Ранее УНИАН писал, что мать и жена ликвидированного в Украине "вагнеровца" Дмитрия Цуканова не могут поделить выплаты.

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