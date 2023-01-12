Сергея Молодцова завербовали в колонии, где он отбывал срок за убийство собственной матери.

В Серове (город на севере Свердловской области, Россия) решили устроить торжественные похороны 46-летнего Сергея Молодцова, который погиб на войне в Украине, отправившись туда в составе ЧВК "Вагнера". Его завербовали в колонии, где он отбывал срок за убийство собственной матери.

В администрации города описали Молодцова как "героя":

"Он был творческой натурой, занимался резьбой по кости, работал в ювелирной мастерской. Близкие вспоминают Сергея как удивительно неординарного человека, любящего жизнь. Он был честным человеком. Правда для него - это главное. Всегда откликался на чужую беду, помогал слабым и нуждающимся. Про таких говорят: рубаха-парень. Он любил музыку, свободу, скорость. Светлая память!", - написали в некрологе.

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Несмотря на ужасное прошлое, Молодцова похоронили с почестями: его гроб несли военные, а на прощании выступали ветераны, говорившие о его мужестве.

Судя по материалам дела Молодцова, он насмерть забил свою мать, будучи пьяным. Мужчина нанес руками и ногами не менее шести ударов в область головы, туловища и конечностей престарелой женщины.

Зэки на войне в Украине

Россия привлекает к войне против Украины зэков. Лидер ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин лично вербует заключенных. Армия оккупантов испытывает нехватку личного состава, а именно среди пехоты.

По данным украинского Генштаба, в Донецкую область Россия отправила зэков, а также присоединила к ним заключенных из "ДНР".

Россия ищет наемников в Афганистане и Туркменистане.