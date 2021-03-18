По предварительной версии следователей, женщина "не соответствовала его представлениям о порядочной женщине".

В Подмосковье мужчина убил свою сестру из-за того, что она часто меняла мужчин.

Читайте такжеРоссиянин зарезал гостя, который "неправильно" нарезал салоОб этом пишет Telegram-канал Mash.

По предварительной версии следователей, женщина "не соответствовала его представлениям о порядочной женщине".

"Нападавшего зовут Мунир Асадов. Сегодня утром напал на свою сестру - 40-летнюю Лейлу Абасову - в Котельниках. Догнал на улице, повалил и несколько раз ударил ножом в грудь и в живот", - говорится в сообщении.

После нападения мужчина выбросил оружие в снег и убежал. Все это произошло на глазах у подростка.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

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Автор: Людмила Жерновская