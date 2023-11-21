Оккупанты заявляют, что им удалось уничтожить все беспилотники.

В России заявили, что вечером беспилотные летательные аппараты атаковали три региона. О последствиях не сообщается.

Так, вечером российское Министерство обороны отчиталось об уничтожении "украинского беспилотного летательного аппарата" над Брянской областью. Его якобы сбили около 21:30 по Москве средства противовоздушной обороны РФ.

Вскоре губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что российские силы "обезвредили" беспилотники на территории Шаблыкинского района. "По оперативным данным, повреждений и пострадавших нет. Правоохранительным блоком проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем", - написал он в своем Telegram-канале.

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Уже позже Минобороны России заявило о сбитии очередного дрона самолетного типа, в этот раз - над Курской областью.

Атаки дронов по территории РФ: последние новости

Напомним, вчера вечером мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Электростали сбили дрон, который якобы летел на Москву. В сети опубликовали видео, на котором можно увидеть упавшие на дорогу обломки.

На днях под атакой дронов оказался и российский Смоленск. Местные власти отчитались об уничтожении дронов. В сети пишут, что один из беспилотных летательных аппаратов пытался атаковать авиационный завод.

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