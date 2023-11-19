Он отмечает, что под ударами оказываются исключительно законные цели на территории РФ.

Последние атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы и оккупированный Крым демонстрируют способность Украины ответить на террор.

Такое мнение выразил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев в эфире телеканала Freedom, комментируя удары по Москве и тыловым районам Российской Федерации, в том числе по Брянской области.

"Украинская сторона еще раз четко продемонстировала российским оккупантам: в случае нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры украинская сторона оставляет за собой право на ответные акты. Но, в отличие от российских оккупантов, в центре внимания украинских войск, либо неизвестных беспилотников, будут исключительно законные цели на территории РФ", - отметил он.

Снегирев напомнил об успешной атаке по пороховому заводу в Тамбове и "приземлению" дрона на предприятии, которые выпускает ракеты "Калибр" в подмосковном городе Коломна.

"Эти акции носили в первую очередь демонстрационный и показательный характер. Украинская сторона продемонстрировала возросшую возможность в моменте нанесения ударов по предприятиям ВПК и тыловым базам накопления", - добавил он.

Аналитик считает, что, поскольку украинское производство ударных беспилотных летательних аппаратов растет, Россию ожидает большее количество атак. Это приведет к изменению характера поддержки войны в российском обществе, убежден он.

Последние атаки дронов по России: что известно

Напомним, что этой ночью в Москве заявили об атаке дронов, соотвествующие видео появились в сети. Один из беспилотников сбили на Горьковском шоссе, он загорелся.

Российские власти заявили, что в Богородском районе столицы отработала противовоздушная оборона, разрушений не было.

14 ноября беспилотные летательные аппараты атаковали Коломну, сообщалось о взрывах в районе Конструкторского бюро "машиностроение".

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