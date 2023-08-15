По новой версии, чеченцы не участвовали в этом инциденте, за них приняли россиян из военной части, расположенной в Чечне.

Перестрелку между российскими оккупантами в захваченном Урзуфе под Мариуполем устроили не кадыровцы, а российские зеки, формально приписанные к "Ахмату", и военные полицейские из Дагестана. Об этом сообщает российское издание ВЧК-ОГПУ.

Как утверждают источники, в смертельном бою возле ночного клуба "Майями" в Урзуфе сошлись военнослужащие части 71718 (место постоянной дислокации – город Шали, Чечня) и военные полицейские из в/ч 63354 (город Буйнакск, Дагестан).

Конфликт начался под утро, когда две пьяные компании что-то не поделили. "Чеченцев" представлял 25-летний Сергей Алиханов, житель Калининградской области, осужденный за кражу и подписавший контракт с Минобороны РФ ради освобождения. От лица дагестанцев выступил 30-летний Садрутдин Акаев. В рукопашной схватке зеки победили военных полицейских, но это был еще не конец.

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"Развязкой стала сцена на улице, в ходе которой Акаев открыл огонь из АК-74. Алиханов был убит на месте. За Сергея попытался вступиться боец из его роты, земляк и также судимый за кражи 26-летний Владимир Евсеенко. Он хотел выбить автомат ногой, но был ранен в бедро, голень и руку. Дальше Акаев продолжил вести беспорядочную стрельбу по всему, что видел. На звуки автоматной очереди прибежала группа военной полиции части 71718, Акаев открыл огонь и по группе. В результате стрелок был убит", – пишет ВЧК-ОГПУ.

Издание утверждает, что ему достоверно известно о смерти только двух мужчин – Алиханова и Акаева. Но, поскольку случившееся сразу засекретили, выяснить общее число пострадавших и погибших сложно.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в этом инциденте погибли семеро гражданских из числа местных жителей.

Примечательно, что чеченский министр по нацполитике Ахмед Дудаев, который отрицал участие "кадыровцев" и чеченцев вообще в этой перестрелке, вероятно, не соврал, если верить версии, изложенной ВЧК-ОГПУ. Потому что в инциденте принимали участие этнические русские и дагестанцы.

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