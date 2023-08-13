Среди пострадавших по меньшей мере трое гражданских.

В пятницу, 11 августа, во временно оккупированном поселке Урзуф, расположенном неподалеку от Мариуполя Донецкой области, произошла очень серьезная перестрелка. Об этом сообщил советник мэра оккупированного города Петр Андрющенко.

"По одной из версий, кадыровец напился и расстрелял гражданских и военных России. Знаем минимум о трех гражданских, которые получили травмы после перестрелки", – написал он в Telegram.

Отмечается, что по состоянию на вечер 12 августа из Урзуфа никого не выпускали. Также поселок был закрыт на въезд.

Война в Украине: ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики пытаются превратить временно оккупированные территории Украины в огромную свалку. Как сообщает Центр национального сопротивления, захватчики планируют вывозить мусор из РФ на украинскую землю.

Тем временем украинские военные продолжают наносить удары по объектам российских захватчиков на оккупированных территориях. В частности, в Херсонской области в оккупированном Раденске сдетонировал вражеский склад боеприпасов.

В то же время, понимая, что Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, российские оккупанты на юге Украины скрываются от ВСУ среди местного населения. По словам руководительницы Объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, это усложняет работу ВСУ, ведь они не бьют по гражданским, в отличие от оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: