В Чечне отрицают, что в ней участвовали "кадыровцы".

Глава оккупационной администрации поселка Урзуф заявил, что представители следственного комитета РФ не пустили его на место перестрелки, во время которой были убиты гражданские.

Гауляйтер Иван Топузов в разговоре с журналистом российского Telegram-канала Astra сказал, что перестрелка произошла между представителями военной комендатуры и российскими военнослужащими, но точной информации у него якобы нет.

"Когда я туда подходил, там работал следственный комитет, меня туда не пустили, сказали "это не ваше дело". Жертвы там есть, но какое количество точно - я не знаю. Там комендатура точно была, но с кем именно она была, я не могу сказать. Но комендатура успокаивала этих товарищей, а кто они были, точно не знаю. Часть из них потому что были и в гражданской одежде, но они вроде тоже были военными", - заявил он.

Тем временем чеченский министр по нацполитике Ахмед Дудаев назвал информацию о том, что в перестрелке участвовали "кадыровцы", "дешевой фальшивкой" и "фейком".

"Официально и со всей ответственностью заявляю, что ни один боец подразделений из Чеченской Республики или представитель чеченского народа к указанному происшествию не имеет ровным счетом никакого отношения", - заявил он.

Перестрелка в Урзуфе: что известно

Напомним, сегодня утром советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что 11 августа в оккупированном поселке произошла перестрелка, в которой постраждали мирные люди.

По его словам, на отдых в Урзуф приехали "кадыровцы", в какой-то момент у них возник конфликт с военной комендатурой. В результате стрельбы погибли двое подростков, четыре парня и одна женщина.

Вас также могут заинтересовать новости: