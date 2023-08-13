Стали известны подробности перестрелки между "кадыровцами" и военной комендатурой во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем.
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, "кадыровцев" пустили на отдых в Урзуф, но там у них возник конфликт с местной военной комендатурой.
"Начали погоны срывать друг другу и возникла перестрелка. Кроме р*сни расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девочках подростков, четырех парнях и женщине", - отметил Андрющенко.
"Дружественный огонь" в Урзуфе
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 августа, во временно оккупированном поселке Урзуф, расположенном недалеко от Мариуполя Донецкой области, произошла очень серьезная перестрелка.
По одной из версий, "кадыровец" напился и расстрелял гражданских и военных России. По состоянию на вечер 12 августа из Урзуфа никого не выпускали. Также поселок был закрыт на въезд.