Конфликт возник между чеченцами и представителями военной комендатуры.

Стали известны подробности перестрелки между "кадыровцами" и военной комендатурой во временно оккупированном Урзуфе под Мариуполем.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, "кадыровцев" пустили на отдых в Урзуф, но там у них возник конфликт с местной военной комендатурой.

"Начали погоны срывать друг другу и возникла перестрелка. Кроме р*сни расстреляли гражданских. Известно о погибших двух девочках подростков, четырех парнях и женщине", - отметил Андрющенко.

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"Дружественный огонь" в Урзуфе

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 11 августа, во временно оккупированном поселке Урзуф, расположенном недалеко от Мариуполя Донецкой области, произошла очень серьезная перестрелка.

По одной из версий, "кадыровец" напился и расстрелял гражданских и военных России. По состоянию на вечер 12 августа из Урзуфа никого не выпускали. Также поселок был закрыт на въезд.

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