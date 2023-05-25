Организаторы сослались на вероятное применение со стороны российских военных систем РЭБ против БПЛА.

В РФ впервые за 30 лет отменили самую большую в Восточной Европе авиационную выставку МАКС-2023. В качестве причины российская пропагандистская газета "Коммерсант" указывает угрозы со стороны беспилотников и "риски создания помех для летной программы".

В своем объяснении организаторы сослались на вероятное применение со стороны российских военных систем РЭБ против БПЛА.

"Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл", - цитирует "Коммерсант" одного из источников.

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За 30 лет авиашоу ни разу не отменяли. Этого не произошло даже на фоне отмены из-за COVID-19 аналогичных мероприятий в других странах.

Россия боится БПЛА - главное

Ранее в России также из-за угроз безопасности отменили шествие "Бессмертный полк", которое должно было пройти 9 мая; в десятках городов отменили парады Победы.

Именно в те дни украинский бизнесмен объявил о награде в 20 миллионов гривень для тех украинских производителей, чей БПЛА долетит и сядет на Красной площади 9 мая. Кроме того, Подмосковье и приграничные российские территории постоянно атакуют неизвестные дроны.

Паранойя оккупантов вышла на новый уровень, когда власти Москвы накануне 9 мая дежурные группы из местных бюджетников. Гражданам поручили высматривать в небе беспилотники.

Согласно данным доклада "Национальный индекс тревожности" коммуникационной компании КРОС, наибольший страх в первом квартале 2023 года россияне испытывали из-за диверсий на территории страны.

Также россиян беспокоят регулярные атаки украинских беспилотников по регионам, которые находятся вдали от фронта, - по Тульской, Калужской и Московской областям. Тревожность вызывают и постоянные сообщения ФСБ о предотвращении терактов и задержании людей, якобы причастных к их подготовке.

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