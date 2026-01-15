'В квартире +13': украинская актриса рассказала, как справляется без отопления в Киеве

Ситуация в столице остается сложной.

Украинская актриса Алеся Романова рассказала о сложной ситуации в Киеве после российских атак на энергетическую инфраструктуру.

В своем Instagram артистка сообщила, что у нее в квартире нет ни горячей воды, ни отопления, ни света.

"Самая сложная, по словам Кличко, ситуация в Киеве за последние почти четыре года войны. В моем доме нет отопления, электроэнергии и горячей воды. На улице -13, в квартире +13. Единственный источник освещения – фонари со свечами, единственный источник отопления – моя горячая кровь", - написала Романова.

Чрезвычайное положение в энергетике: какая ситуация в Киеве

Напомним, как писал УНИАН, последние российские атаки на энегоинфраструктуру оставили многих киевлян без света и тепла в самую холодную зиму за последние годы. Без отопления остаются сотни многоэтажек в Киеве. Сообщалось, что аварийные ремонтные бригады работают в полную силу, чтобы восстановить электроснабжение, но ситуация еще далека от улучшения.

