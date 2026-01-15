Опытные садоводы, несмотря на морозы, знают, какие овощи сеять в январе и поделились руководством о том, как подготовиться к зимней работе по посеву ранних семян, чтобы начать вегетационный период раньше обычного.

Перец чили и другие виды перца

Эти растения идеально подходят для посева в январе, так как им нужен длительный период прорастания и роста, пишет Countryliving.

Эксперт по садоводству Клэр Митчелл рассказывает журналу Country Living: "Посейте перец чили и другие виды перцев в январе в помещении при температуре около -5 градусов Цельсия. Либо на теплом солнечном подоконнике, либо используйте подогреваемые маты для рассады, которые обеспечат дополнительное тепло".

Главный совет Клэр при выращивании перца чили в помещении – сначала вымойте окна, так как каждый луч света полезен. Она также рекомендует сеять их во влажный, хорошо дренированный компост и отмечает, что как только появятся всходы, можно уменьшить температуру.

Бобы

Вы можете начать выращивать бобы в начале сезона, посеяв их в холодном парнике или теплице в январе. Бобы широколистные неприхотливы и легко выращиваются, но это поможет защитить их от переувлажнения или промерзания почвы, не говоря уже о защите от голодных мышей, которые будут лакомиться ими в качестве вкусного угощения во время голода.

Посейте бобы широколистные в лотки, контейнеры для выращивания рассады или даже в старый кусок водосточной трубы. Используйте хорошо дренированный, высококачественный компост и посадите бобы на глубину около 5 см, на расстоянии примерно 20-25 см друг от друга для достижения наилучших результатов.

Чеснок

Чеснок – неприхотливый и надежный продукт в большинстве садов, и если в вашем регионе почва не замерзла и не переувлажнена, то у вас еще есть время посеять его. Идеально подходит для всего, от зимних рагу до ароматных супов, этот вкусный садовый деликатес вам точно пригодится в 2026 году.

Майк Картхью из Garden Footprint рассказывает Country Living: "Выбирайте сорта чеснока с твердым стеблем для более холодных регионов и сажайте их на расстоянии 10–15 см друг от друга в хорошо дренированную почву". Майк советует избегать посадки в переувлажненные грядки и говорит, что посадка чеснока в приподнятые ряды или контейнеры хорошо подходит для холодных и влажных месяцев.

Цветная капуста

Эксперт по садоводству Кендалл Платт рассказывает Country Living: "Цветная капуста полезна для здоровья кишечника, и, если вы правильно выберете сорта, вас не заставят вернуться в школьную столовую".

Посев семян цветной капусты прост и идеально подходит для начинающих. Кендалл советует помещать семена в отдельные ячейки и ставить их на теплый подоконник. Очень важно поддерживать влажность почвы по мере прорастания семян и роста растений. Когда рассада достигнет высоты 8 см, её можно высаживать в открытый грунт.

Что касается лучших сортов цветной капусты, Кендалл рассказывает журналу Country Living, что у сорта "Di Sicilia Violetto" потрясающая, ярко-фиолетовая головка, которая будет одинаково хорошо смотреться как на клумбе, так и на тарелке. Ещё один фаворит – сорт "Early romanesco", почти инопланетного вида, который отлично подходит для запекания с большим количеством трав и специй.

Ароматные травы

Травы – это фантастическое дополнение ко многим нашим любимым блюдам, поэтому здорово иметь их в наличии как можно раньше в году.

Базилик – Посейте базилик в помещении во влажный компост в оконном ящике и поместите на тёплый подоконник для прорастания, советует Кендалл. Поддерживайте влажность почвы во время прорастания семян. Затем вы можете собрать листья и использовать их в салатах, в качестве гарнира или в заправках для салатов. И, конечно же, для приготовления собственного песто.

Выбор Кендалл среди необычных сортов базилика, которые стоит попробовать в этом году, – это "Purple Ruffles". Его волнистые темно-фиолетовые листья придают блюдам аромат и добавляют ярких красок вашему саду.

Мелисса лимонная – посейте мелиссу в помещении во влажный компост в оконном ящике и поместите на теплый подоконник для прорастания, поддерживая почву влажной, но не переувлажненной.

Собирайте листья для приготовления чая и уделите время медитации, чтобы снять стресс и улучшить когнитивные функции зимой, когда вы чувствуете вялость. "Лимончелло – это ампельный сорт, который будет свисать через край оконного ящика, создавая прекрасное зрелище", – говорит Кендалл.