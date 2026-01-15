Вышел тизер жуткого хоррора 'Мумия Ли Кронина' от режиссера 'Восстания зловещих мертвецов'

В украинский прокат фильм выйдет 16 апреля 2026 года.

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый тизер сверхъестественного фильма ужасов "Мумия Ли Кронина" (Lee Cronin's The Mummy).

Согласно официальному синопсису к фильму, молодая дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Семья переживает трагедию, которая разбивает их жизнь на осколки. Восемь лет спустя происходит невозможное – девушка возвращается домой. Однако то, что должно было стать чудом и радостным воссоединением, превращается в настоящий кошмар.

Главные роли в фильме сыграли Джек Рейнор ("Солнцестояние", "Трансформеры: Время вымирания"), Лайя Коста ("Одна любовь", "Колыбельная"), Мэй Каламави ("Гладиатор 2", сериал "Лунный рыцарь"), Вероника Фалькон ("Воображаемый друг", "Круиз в джунглях") и другие.

Снял ленту ирландский режиссер Ли Кронин, наиболее известный по фильмам ужасов "Глубинное зло" (2019) и "Восстание зловещих мертвецов" (2023).

Среди продюсеров картины – такие титаны жанра хоррор, как Atomic Monster и Blumhouse Productions, а ее продюсерами выступили Джейсон Блум, Джеймс Ван и сам Ли Кронин.

Съемки проходили весной 2025 года в Ирландии и Испании.

В украинский прокат фильм выйдет 16 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах снять продолжение культовой франшизы "Мумия" с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс. Впрочем, каких-либо конкретных деталей по проекту пока нет.

