Вышел тизер жуткого хоррора 'Мумия Ли Кронина' от режиссера 'Восстания зловещих мертвецов'

Кинокомпания Warner Bros. Pictures показала первый тизер сверхъестественного фильма ужасов "Мумия Ли Кронина" (Lee Cronin's The Mummy).

Согласно официальному синопсису к фильму, молодая дочь журналиста бесследно исчезает в пустыне. Семья переживает трагедию, которая разбивает их жизнь на осколки. Восемь лет спустя происходит невозможное – девушка возвращается домой. Однако то, что должно было стать чудом и радостным воссоединением, превращается в настоящий кошмар.

Главные роли в фильме сыграли Джек Рейнор ("Солнцестояние", "Трансформеры: Время вымирания"), Лайя Коста ("Одна любовь", "Колыбельная"), Мэй Каламави ("Гладиатор 2", сериал "Лунный рыцарь"), Вероника Фалькон ("Воображаемый друг", "Круиз в джунглях") и другие.

Снял ленту ирландский режиссер Ли Кронин, наиболее известный по фильмам ужасов "Глубинное зло" (2019) и "Восстание зловещих мертвецов" (2023).

Среди продюсеров картины – такие титаны жанра хоррор, как Atomic Monster и Blumhouse Productions, а ее продюсерами выступили Джейсон Блум, Джеймс Ван и сам Ли Кронин.

Съемки проходили весной 2025 года в Ирландии и Испании.

В украинский прокат фильм выйдет 16 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе кинодистрибьютора Kinomania Film Distribution.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о планах снять продолжение культовой франшизы "Мумия" с Бренданом Фрейзером и Рэйчел Вайс. Впрочем, каких-либо конкретных деталей по проекту пока нет.

