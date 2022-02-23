Решения Путина будут "способствовать стабилизации обстановки", уверен актер.

После признания Россией независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" российский актер, известный по роли Д’Артаньяна в фильме "Д’Артаньян и три мушкетёра", Михаил Боярский публично поддержал президента РФ.

Соответствующие пост он опубликовал в своем Instagram.

"Я убежден, то, что делает Владимир Владимирович, продуманно и абсолютно правильно. Я поддерживаю это решение. Признание "ДНР" и "ЛНР" будет способствовать стабилизации обстановки на Донбассе и принесет мир жителям региона", - написал он.

Боярский также добавил, что якобы негативная реакция западных стран на решение ожидаема и мотивирована тем, что "Запад всегда был настроен против России".

Признание "ЛДНР" и российские войска на Донбассе

Вечером 21 февраля российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы". Они были ратифицированы российским парламентом.

В тот же день Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Российских военных с техникой видели очевидцы и журналисты.Позднее Путин запросил разрешение от российского парламента на применение военной силы за пределами России.

В НАТО заявили, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину до открытых военных действий.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия "закладывает основание" для предпосылок осуществления дальнейших провокаций, чтобы попытаться оправдать дальнейшие военные действия.

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