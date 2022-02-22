Снежана Егорова считает, что "пришел мир на землю Донбасса".

Телеведущая Снежана Егорова вляпалась в новый скандал из-за своей любви к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Она назвала его "героем нашего времени" после признания "ЛДНР" в Кремле.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

"Без ложного пафоса. Герой нашего времени", – говорится в сообщении.

Кроме того, она порадовалась за жителей ОРДЛО, потому что считает, что "пришел мир на землю Донбасса".

"Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я весь день до вечера слушала апокалипсис! Откровение Иоанна Богослова. Потом пояснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании "ЛДНР". Бог в помощь! Пусть придет мир на землю Донбасса", – написала Егорова.

Скандалы Снежаны Егоровой - что известно

В январе Снежана Егорова в соцсетях публично поддержала президента РФ Владимира Путина, который ведет войну на Донбассе. Слова телеведущей вызвали большой резонанс в Украине. От нее открестилась даже родная дочь Стася Ровинская.

8 февраля Егорова вновь отметилась провокационными заявлениями. На этот раз она назвала сегодняшнее поколение детей "манкуртами", "янычарами" и "предателями", а защитников украинского языка и культуры обозвала чертями, которые "кричат за три копейки".

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