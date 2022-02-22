НАТО призывает РФ наиболее решительным образом избрать путь дипломатии.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг отмечает, что Россия перешла от скрытых попыток дестабилизировать Украину к открытым военным действиям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на брифинге после заседания Комиссии Украина-НАТО.

"Мы осудили решение Москвы признать самопровозглашенные "Донецкую народную республику" и "Луганскую народную республику". Мы также осуждаем дальнейшее российское вторжение в Украину. Москва теперь перешла от скрытых попыток по дестабилизации Украины к открытым военным действиям. Это серьезное обострение со стороны России и вопиющее нарушение международного права", - подчеркнул Столтенберг.

Генеральный секретарь Альянса сказал, что действия РФ еще больше подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Это наносит ущерб усилиям по поиску мирного урегулирования конфликта. И это имеет серьезные последствия для европейской безопасности. Это кризис, созданный Россией самостоятельно", - подчеркнул Столтенберг.

При этом он выразил высокую оценку сдержанности Украины, которая не реагирует на повторяющиеся провокации России.

"Мы выступаем в солидарности с украинским народом и его правительством. Страны-члены объединены в их полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжим оказывать Украине твердую политическую поддержку и страны-члены предоставляют средства, чтобы помочь Украине защищать себя, а также устойчивую финансовую поддержку", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что на протяжении месяцев Россия наращивала военные силы в Украине и вокруг нее, в том числе в Беларуси. В частности, численность российских войск составляет более 150 тыс. человек. Кроме того, Россия сосредоточила боевые самолеты-истребители и штурмовые вертолеты.

"Многие подразделения сейчас развернуты на передовой в боевых позициях", - сказал он и добавил, что эти силы готовы нанести удар.

"Мы настойчиво призываем Россию, наиболее решительным образом, избрать путь дипломатии", - подчеркнул Столтенберг.

Украина и НАТО: что известно о пути в Альянс

В коммюнике по итогам последнего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна избавиться от коррупции. Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ, отмечал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг неоднократно подчеркивал, что НАТО не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

14 февраля 2022 года канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц в Киеве заявил, что вопрос членства Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.