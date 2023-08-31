Особое внимание ватадок "Вагнера" уделял безопасности перелетов, но в тот день что-то пошло не так.

Появились новые детали поведения главаря "Вагнера" Евгения Пригожина после неудачного мятежа. Он боялся за свою жизнь и уделял большое внимание безопасности.

Как сообщает ВЧК-ОГПУ, после мятежа Пригожин путал следы, заставлял свои самолеты летать на запасные аэродромы, выключать сигналы самолетов и требовал, чтобы на каждом борту были парашюты. Более того он зачем - то решил продать Embraer, но-23 августа самолет взорвался и упал.

Перед катастрофой из авиапарка Пригожина исчез еще один бизнес-джет. Речь о подсанкционном Hawker с бортовым RA-02791. Все доступные сервисы отслеживания авиаперелетов уже долгое время не отображают данные о самолете, кроме того, нигде не высвечивается сигнал транспондера 140ае7, установленного на борту.

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У борта RA-02791 истек срок эксплуатации двигателей, из-за санкций его просто не могут реанимировать.

Еще один Hawker RA-02878 с 13 августа на ремонте в Омске, он летает под флагом МНТ-Аэро - той же фирмы, что и разбившийся Embraer. После мятежа самолет курсировал между Петербургом и Минском и в конечном итоге оказался в Сибири. У фирмы МНТ-Аэро был только один самолет, способный летать. И его выставили на продажу за 5 млн. долларов. Embraer считался основным бортом Пригожина и не понятно, на чем он мог бы тогда передвигаться в дальнейшем, если бы сделка по продаже самолета состоялась.

С руководителем "Вагнера" связывают еще несколько джетов. Один из них RA-02731. До мятежа он активно использовался для перелетов в Грозный и Сочи. С момента марша "вагнеровцев" самолет находился в Москве, откуда 9 августа отлетел на юг России, где находится и теперь.

Beech C90GTi с бортовым номером RA-07893 с 18 августа стоит в Петербурге, сразу после мятежа на нем летали маршрутом Москва-Минск-Ташкент-Дели-Питер-Актобе. Джет сам по себе небольшой, поэтому вряд ли на нем передвигался лично Пригожин, учитывая статус предводителя частной армии.

Интересно, что из сервисов удалена информация о вертолете RA-06226. Сразу после мятежа журналистам передавали фотографии двойника Пригожина, который садится и летит в этом Робинсоне.

Гибель Пригожина

23 августа в Тверской области упал самолет, в котором среди пассажиров числился Пригожин. СМИ писали, что самолет могли взорвать. Кроме того, по одной из версий, борт сбила российская противовоздушная оборона.

Главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина похоронили 29 августа на Пороховском кладбище в Петербурге. Его могила расположена рядом с его отцом.

Связанные с ЧВК "Вагнер" паблики распространяют видео из Африки, на котором их главарь Евгений Пригожин жив и утверждает, что это вторая половина августа. Официально его гибель признало следствие, а в пресс-службе главаря боевиков отчитались, что его похоронили в тесном кругу родных.

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