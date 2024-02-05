По мнению экспертов, решение о не допуске Надеждина на выборы фактически принято - 15% брака в подписях на практике оспорить невозможно.

На выборы президента страны-агрессора, которые запланированы на март 2024 года, вероятно, не пустят экс-депутата Госдумы РФ Бориса Надеждина - "единственного антивоенного кандидата".

Об этом сообщил сам Надеждин, сославшись на решение рабочей группы ЦИК. По его словам, ЦИК забраковала 15% подписей соответствующие документы политик сдал 31 января.

"Мы планируем отбивать подписи. Нам достаточно отбить примерно 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если Центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде", - заявил претендент в кандидаты.

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По данным "Можем объяснить", для того, чтобы стать кандидатом (быть внесенным в избирательный бюллетень) в президенты РФ, забракованными должно быть не 5% (из 60 тысяч) подписей россиян, поддержавших того или иного человека.

По мнению экспертов, решение о не допуске Надеждина на выборы фактически принято - 15% брака в подписях на практике оспорить невозможно.

"Сегодня рабочая группы ЦИК нашла в подписях Бориса Надеждина 15,348% брака. Это не окончательное решение об отказе в регистрации, 7 февраля состоится заседание ЦИК, на котором Надеждин намерен "отбить" забракованные подписи, а в случае отказа идти в суд", - отмечает ресурс.

По словам экспертов, оспорить такое решение представителей ЦИК практически невозможно. Речь о примерно 6 тысячах подписей – для того, чтобы их заверить необходима колоссальная работа. Осуществить ее в условиях диктаторы Кремля - маловероятно.

По мнению электорального юриста Евгения Порошина, возражения можно представить на заседании ЦИК, но это редко дает эффект.

"Потом можно оспорить отказ в регистрации в суде - там шансы хоть и тоже небольшие, но больше, чем на заседании ЦИК… Не помню, если честно, чтобы кому-то из кандидатов в президенты удавалось такое оспорить. В последние несколько президентских кампаний, кажется, нет. Но в 2018-м и споров таких не было", - сказал Порошин.

По словам политолога Аббаса Галлямова, объявление о 15℅ брака - приговор, то есть, решение о не допуске принято. Он считает, что такой (антивоенный) кандидат при условии честного подсчета голосов может обогнать даже действующего президента РФ Владимира Путина. Поэтому Кремль не станет рисковать появлением Надеждина в избирательных бюллетенях.

Отмечается, что для устранения Надеждина с выборов ранее началась соответствующая подготовка – пропагандисты "мочили" экс-депутата Госдумы и намекали на низкое качество подписей.

В частности, Первый канал, "России-1", "России-24", НТВ и другие выдали "новости" в одном и том же ключе. Помимо "качества подписей" прокремлевские СМИ заявляли, что люди в очередях (чтобы поставить подпись за Надеждина), якобы "нанятая массовка".

При этом пропагандисты показали один и тот же "сюжет" - сотрудник ЦИК объясняет человеку из команды Надеждина, что подписные листы заполнены неверно. И все каналы подали "нарушителя", заснятым с одной точки, вероятно, одной и той же камерой.

Надеждина называли "кандидатом от украинских нацистов", а также появилась информация, что Кремль уже рекомендовал ЦИК не допускать его на выборы.

Позиция Надеждина - детали

Как сообщал УНИАН, экс-депутат Госдумы РФ Борис Надеждин, которого называют "единственным антивоенным кандидатом" в президенты России, в интервью заявил, что действующего лидера страны Владимира Путин нельзя отдать под трибунал из-за конституционных нюансов. При этом он сказал, что россияне, совершившие те или иные страшные преступления, связанные с так называемой СВО﻿ или до вторжения в Украину, должны предстать перед судом РФ.

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