Более того, бывшая чиновница РФ заявила, что "надеется", что российские войска забросают регион бомбами.

Бывшая депутат Госдумы РФ Наталья Нарочницкая призвала разбомбить Курскую область, где сейчас проходит операция Сил обороны Украины.

"Надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровыми (бомбардировками), понимаете?", – сказала она в эфире одного из пропагандистских телеканалов РФ.

Более того, бывшая чиновница РФ заявила, что "надеется", что российские войска забросают Курскую область бомбами.

"Я надеюсь, что к этому и готовятся, потому что недаром столько эвакуации", – заявила Нарочницкая.

Курская область: это стоит знать

По состоянию на 19 августа 2024 года Силы обороны Украины контролируют уже 92 населенных пункта Курской области РФ. Под контролем украинских военных более 1250 квадратных километров территории врага, сообщил президент Владимир Зеленский. Отмечается, что также происходит пополнение обменного фонда.

Между тем временно исполняющий обязанности губернатора Курской области выдал постановление о работе пунктов временного пребывания населения, куда отправляют эвакуированных россиян. Согласно документу, их могут привлекать к работам по поддержке армии и обороны. Так, в пунктах временного пребывания появятся мобилизационные центры, основной задачей которых будет "консолидация мужского населения на защиту родного региона".

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