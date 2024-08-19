Россиян, которые бежали от войны в Курской области, могут привлекать к работам по поддержке армии и обороны.
Об этом говорится в постановлении исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова о работе пунктов временного пребывания населения, пишет курская газета "Городские известия".
Указывается, что эти пункты должны обеспечить безопасность и предоставить временный приют гражданским, особенно старикам, женщинам и детям. Этих же людей, в случае острой необходимости, могут привлечь "к нетрудоемким работам, направленным на поддержку армии и обороны".
"В указанных пунктах будут организованы мобилизационные центры, основной задачей которых будет консолидация мужского населения на защиту родного региона. С мужчинами в пунктах будут проводиться предварительные консультации и мероприятия по обеспечению военнообязанных необходимым снаряжением и обмундированием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все это должно усилить обороноспособность России, поэтому время требует от жителей Курской области "максимальной концентрации и самоотдачи".
Война в Курской области
Как известно, кремлевский правитель Путин требует, чтобы российское Миноборооны и пограничники выбили украинские войска с территории страны.
Он пообещал, что россиянам, которые бежали из опасных регионов Курской области, выплатят по 10 тысяч рублей. Однако люди жалуются, что получить деньги могут только жители пунктов временного размещения.