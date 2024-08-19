Продолжается украинская операция в Курской области РФ. Под контролем ВСУ уже 92 населенных пункта страны-агрессора.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины "Военная дипломатия: стойкость, оружие, победа". Отмечается, что украинские военные контролируют более 1250 квадратных километров территории Курской области.
"На сегодня наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта", – подчеркнул Зеленский.
По его словам, также происходит пополнение обменного фонда для Украины.
"В целом эта операция стала крупнейшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена. Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию. Это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются", – подчеркнул президент.
Он отметил, что еще несколько месяцев назад многие в мире, что такая операция нереальна и что это пересечение якобы самой красной из всех красных линий, которые есть в России.
"Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы", – подчеркнул Зеленский.
Глава государства добавил, что операция в Курской области является наиболее эффективным противодействием российскому террору и обеспечением реального осложнения ситуации для государства-агрессора.
"А во-вторых, мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых "красных линий" в отношении России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей", – сказал президент Украины.
Он отметил, что мир видит: все в этой войне зависит только от смелости – нашей и партнеров.
"Важно, чтобы партнеры были синхронными с нами в этой решимости, и тогда у России не останется никакого другого шага, кроме справедливого мира", – подчеркнул Зеленский, призвав всех партнеров дать разрешение на удары их оружием по территории РФ.
Бои в Курской области РФ: последние новости
Эксперт издания Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке отмечает, что украинские войска в Курской области РФ расширили плацдарм, приблизившись к реке Сейм – до нее осталось еще 5 километров.
Отмечается, что, начиная с 16 августа, Силы обороны Украины стали взрывать мосты через Сейм в Глушковском районе области.
Между тем сенатор США от Демократической партии Марк Келли считает, что операция украинских сил в Курской области может изменить ход войны. Он считает, что она должна показать населению России, что российский диктатор Владимир Путин не является несравненным защитником, каким он себя выставляет.