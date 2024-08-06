В соцсетях также публикуют фото уничтоженного Ка-52 в Курской области РФ.

6 августа в небе над Сумщиной подразделениями Сил обороны и безопасности был сбит вертолет российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация. Также была уничтожена вражеская баллистическая ракета и 2 БпЛА противника.

Между тем в российских телеграм-каналах жалуются на потерю вертолета Ка-52. В сети пишут, что один пилот якобы погиб, другой – ранен. Подтверждения этой информации пока нет.

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В соцсетях также публикуют фото уничтоженного Ка-52 в Курской области РФ.

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