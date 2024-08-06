Россияне утверждают, что отражают атаки и наносят огневое поражение войскам ВСУ.

Минобороны РФ подтвердило, что ВСУ прорвали границу в Курской области. Сейчас в этом районе продолжаются интенсивные бои.

Как сообщили в Минобороны страны-оккупанта, прорыв произошел утром. Украинские силы после огневой подготовки силами до трехсот человек из состава 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронированных машин атаковал позиции россиян в районах населенных пунктов Николаево-Дарья и Олешня.

Россияне утверждают, что отражают атаки и наносят огневое поражение войскам ВСУ в районе государственной границы и резервов на территории Сумской области.

Видео дня

В МО РФ утверждают, что штурмовая авиация якобы нанесла удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Хотень, Юнаковка, Беловоды, Храповщина Сумской области.

"За бронетехникой противника эффективно применяется армейская авиация. В район столкновения выдвинулись резервы российской группировки войск на Курском направлении", - заявили в МО РФ.

По версии россиян, они уничтожили 16 единиц бронетехники ВСУ, среди них шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера и другую технику.

В РФ пожаловались на атаку ВСУ в Курской области

Как писал УНИАН, во вторник, 6 августа, в России заявили о попытках прорыва границы Вооруженными силами Украины в Курской области. В частности местный губернатор утверждает, что украинские силы атакуют на территории Суджанского и Кореневского районов.

В российских Telegram-каналах сообщают о многочисленных разрушениях в поселке Суджа. Утверждается, что ВСУ удалось даже прорваться на нескольких единицах бронетехники. Там добавляют, что украинская армия продолжает концентрировать войска на Сумском направлении. Отмечается, что техника находится в близлежащих лесных массивах.

Легион "Свобода России" пишет о боях в районе не только поселка Суджа, но и возле Куриловки Курской области.

Вас также могут заинтересовать новости: