У автомобилей разбиты лобовые и боковые стекла, помяты металлические элементы.

В красноярском Солнечном пьяный мужчина разбил более 20 автомобилей, припаркованных во дворе.

Об этом сообщает ресурс NGS24.RU.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 16 августа, на улице 40 лет Победы, 30.

У автомобилей разбиты лобовые и боковые стекла, помяты металлические элементы.

Виновник происшествия задержали местные, которые и вызвали полицию.

"Он долбил машины куском асфальта, что нашел тут же. Поступок свой никак не смог объяснить", - рассказал житель Андрей Прохоров.

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В полиции Красноярска сообщили, что задержанному 64 года.

"В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и сумма причиненного ущерба. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - пояснили в ведомстве.

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Автор: Денис Прядко