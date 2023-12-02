Среди прочего в сборнике есть изречения архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического об обороне Севастополя в Крымской войне 1854 -1855 годов.

Издательство Московской патриархии выпустило сборник, состоящий из пословиц, библейских цитат и высказываний святых отцов о войне, службе в армии и врагах России. В аннотации говорится, что вошедшие в книгу изречения "учат тому, как нужно относиться к родине", "настраивают на военные будни и укрепляют волю к победе".

Сборник под названием "Жить - Родине служить" появился в разделе "Детские книжки" и имеет карманный формат. В агитке говорится о необходимости быть "покорным всякому человеческому начальству", поскольку "всякая власть от Бога", а война представлена "богоугодным" делом.

В книге есть следующие главы: "Святые отцы о войне, мире и российском воинстве"; "Призовут - мы не потужим: Родине послужим"; "Без рытья нет на войне житья"; "Строевая подготовка - сила, бравость и сноровка"; "Стойкий солдат не знает слова "назад"; "Тайну храни - честь береги", "Земля Русская вся под Богом", "О врагах нашей Родины", "Правда против лжи" и другие.

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Среди прочего в сборнике есть изречения архиепископа Иннокентия Херсонского и Таврического об обороне Севастополя в Крымской войне 1854 -1855 годов. Также в книге приводится высказывание преподобного Макария Оптинского о том, что не стоит бояться умирать на войне, поскольку "положившие живот свой на брани, верно, получат оставление грехов, и многие увенчаются нетленными венцами славы Небесной".

Пропагандистская деятельность РПЦ

Протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что "половозрелые кони" с "расширенными зрачками", которые проводят ночи в ночных клубах, должны быть мобилизованы на фронт.

Церковный суд Российской православной церкви (РПЦ) объявил пацифизм ересью, которая противоречит православному учению. Об этом свидетельствуют материалы церковного суда о лишении сана священника Иоанна Бурдина.

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