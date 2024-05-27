По версии оккупантов, по меньшей мере два беспилотника добрались до цели и поразили ее.

В городе Ливны Орловской области РФ два беспилотника ударили по нефтебазе.

Как сообщают российские СМИ, об атаке на объект заявил губернатор Орловской области Андрей Кличков. По его словам, пострадало административное здание. На месте бушевал пожар.

"Сегодня утром во время еще одной массированной атаки на Орловскую область произошло падение БпЛА на территорию топливно-заправочной станции в г. Ливны. Часть фасада административного здания пострадала, на локализацию и устранение последствий немедленно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БпЛА", - заявил губернатор.

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По словам Кличкова, на месте происшествия погиб водитель пожарной части. Еще три сотрудника служб пострадали.

В общей сложности, по данным ASTRA, повреждены 2 станции, находящиеся в 250 метрах друг от друга на улице Фрунзе. Обе станции находятся в непосредственной близости к Ливенской нефтебазе.

Атаки БПЛА в России

Как сообщал УНИАН, ночью 12 мая на территории Российской Федерации были атакованы три объекта. Это была операция Главного управления разведки Министерства обороны.

В частности, был атакован о Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

Кроме того, в ночь на среду, 15 мая, Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию по поражению топливной базы российских оккупантов в Пролетарском районе Ростовской области.

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