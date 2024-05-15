На объекте вспыхнул мощный пожар.

В ночь на среду, 15 мая, Главное управление разведки Минобороны Украины провело успешную спецоперацию по поражению топливной базы российских оккупантов в Пролетарском районе Ростовской области.

По информации источников УНИАН в спецслужбах, операция по поражению топливной базы устроена специалистами Главного управления разведки Министерства обороны. Объект использовался в военных целях.

"Как сообщил так называемый "губернатор" Василий Голубев, в районе нефтебазы произошло два взрыва. Далее, по словам очевидцев, на объекте начался пожар, хотя российские власти факт возгорания отрицают", - заявил источник. Видео дня

Собеседник в ГУР также отметил, что экстренные службы до сих пор не могут справиться с огнем, пожар на объекте продолжается.

Другие операции ГУР в РФ

Как сообщал УНИАН, ночью 12 мая на территории Российской федерации были атакованы три объекта. Это была операция Главного управления разведки Министерства обороны.

В частности, был атакован Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

"В результате операции ГУР в ночь на 12 мая был атакован НПЗ в Красноармейском районе Волгоградской области. Поражение объекта произошло около 2:30 ночи по местному времени. В результате атаки дронов-камикадзе на территории предприятия прогремело несколько взрывов, после чего на НПЗ начался пожар. Информацию о поражении НПЗ также подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров", - отметил источник УНИАН.

Кроме того, атаке БпЛА подверглись также Новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганефтепродукт". Данные объекты ранее уже были атакованы беспилотниками.

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