Ночью в России были атакованы три объекта, это операция ГУР, - источник

Речь идет о Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе, "Калуганефтепродукте" и Новолипецком металлургическом комбинате.

Сегодня ночью на территории Российской федерации было атаковано три объекта. Это операция Главного управления разведки Министерства обороны.

Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбах. В частности, речь идет о Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Также были атакованы "Калуганефтепродукт" и Новолипецкий металлургический комбинат.

Военные цели поражены. Эти все атаки - операция ГУР.

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В результате операции ГУР в ночь на 12 мая было атаковано НПЗ в Красноармейском районе Волгоградской области. Поражение объекта произошло около 2:30 ночи по местному времени. Информацию о поражении НПЗ также подтверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров", – отметил источник.

Кроме того, атаки БпЛА подверглись также Новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганефтепродукт". Данные объекты ранее уже были атакованы беспилотниками.

"Подобные объекты на территории РФ будут системно атакованы столько, сколько потребуется до их полной нейтрализации. Учитывая упорные попытки Московии усиливать давление на фронте, Кремль не будет иметь достаточных сил и средств, чтобы защитить свои стратегические предприятия в тылу. Россиянам придется выбирать, что именно защищать: либо свою нефтеперерабатывающую и металлургическую отрасли, либо оккупационные войска в Украине", - подчеркнул источник УНИАН.

Атаки на российские НПЗ

Как сообщал УНИАН, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны в ночь на 10 мая был атакован нефтеперерабатывающий "Первый завод" в Калужской области РФ.

Объект был атакован несколькими дронами-камикадзе.

"В период с 00:45 до 01:25 на объекте прогремело пять мощных взрывов, в результате которых возник масштабный пожар. По предварительной информации в ходе выполнения задания была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность - переработка 1,2 млн. т. в год) и 3 цистерны с дизельным топливом и 1 цистерна с мазутом", - проинформировали источники УНИАН.

"Первый завод" - это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области, расположенное примерно в 300 километрах от украинской границы. НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата. Этот объект украинская разведка уже атаковала 15 марта 2024 года.

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