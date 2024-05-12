В России снова пылал НПЗ / скриншот

Сегодня ночью на территории Российской федерации было атаковано три объекта. Это операция Главного управления разведки Министерства обороны.

Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбах. В частности, речь идет о Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. Также были атакованы "Калуганефтепродукт" и Новолипецкий металлургический комбинат.

Военные цели поражены. Эти все атаки - операция ГУР.

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Россияне напуганы взрывами / скриншот

В результате операции ГУР в ночь на 12 мая было атаковано НПЗ в Красноармейском районе Волгоградской области. Поражение объекта произошло около 2:30 ночи по местному времени. Информацию о поражении НПЗ также подтверждает губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров", – отметил источник.

Кроме того, атаки БпЛА подверглись также Новолипецкий металлургический комбинат и нефтебаза "Калуганефтепродукт". Данные объекты ранее уже были атакованы беспилотниками.

Ночью в России были атакованы три объекта, это операция ГУР, - источник

"Подобные объекты на территории РФ будут системно атакованы столько, сколько потребуется до их полной нейтрализации. Учитывая упорные попытки Московии усиливать давление на фронте, Кремль не будет иметь достаточных сил и средств, чтобы защитить свои стратегические предприятия в тылу. Россиянам придется выбирать, что именно защищать: либо свою нефтеперерабатывающую и металлургическую отрасли, либо оккупационные войска в Украине", - подчеркнул источник УНИАН.

Атаки на российские НПЗ

Как сообщал УНИАН, в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны в ночь на 10 мая был атакован нефтеперерабатывающий "Первый завод" в Калужской области РФ.

Объект был атакован несколькими дронами-камикадзе.

"В период с 00:45 до 01:25 на объекте прогремело пять мощных взрывов, в результате которых возник масштабный пожар. По предварительной информации в ходе выполнения задания была поражена установка атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность - переработка 1,2 млн. т. в год) и 3 цистерны с дизельным топливом и 1 цистерна с мазутом", - проинформировали источники УНИАН.

"Первый завод" - это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области, расположенное примерно в 300 километрах от украинской границы. НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата. Этот объект украинская разведка уже атаковала 15 марта 2024 года.

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