Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, что нас ждет в октябре, какие события будут происходить на фронте, будут ли ВСУ продвигаться, а также когда умрет Путин и распадется РФ.

Влад, дайте пожалуйста, прогноз на октябрь. Какие события будут происходить в Украине?

Самое главное то, что в октябре будет кольцевое солнечное дьявольское затмение (14 октября), а также лунное затмение (28 октября). То есть мы попадаем в воронку, с одной стороны, кармических, а с другой - трагических событий, которые могут неожиданным образом развязаться. Многое станет явным. Например, могут происходить тектонические сдвиги в политике, на войне, многое будет трещать по швам. Ну, и первые проблески будут в конце сентября - идет большой неожиданный поворот.

Все планеты ускоряются. Октябрь можно сравнить с Ferrari, а раньше мы ехали, условно, на "Запорожце". То есть вы понимаете, с какой скоростью будут происходить перемены. В том числе будут большие изменения не только в Украине, но и в России. Владимир Путин может потерять свой престол.

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Очень важно, чтобы в период затмений диктатор не применил тактическое оружие и не взорвал Запорожскую АЭС. А в плане фронта, борьба будет на истощение, заметных продвижений не будет. Мы поменяли тактику. Удары будут наноситься по складам.

Однако нам могут предоставить ATACMS и TAURUS. Поэтому мы сможем нещадно бомбить территории РФ - нефтебазы, морской флот, наносить удары по Новороссийску, Сочи, Крыму, Севастополю, Керчи и так далее. Мы разрушим мосты. И, скорее всего, в октябре снова будет взорван Крымский мост.

То есть октябрь будет месяцем больших побед ВСУ?

Да, абсолютно верно. В большей степени они будут невидимыми, но мы сделаем все возможное в октябре, чтобы до Нового года дойти до Крыма. Пока ВСУ будут полностью уничтожать запасы, боеприпасы и логистику РФ. Также будет захвачена железная дорога в направлении Волновахи и Токмака. Как только мы возьмем Волноваху, будет понятно, что Московия проигрывает эту войну.

Кстати, я не просто так назвал РФ Московией, потому что совсем скоро этой страны не будет существовать.

Я слышала такое мнение, что война может закончиться после того, как ВСУ захватят российские территории. Согласны ли вы с этим?

Если нам разрешат их оккупировать, тогда да. Но пока нам не разрешают оккупировать Белгородскую и Курскую области. Если бы нам дали отмашку, то мы бы уже давно там были. Когда русский добровольческий корпус заходил в Россию, им дали отмашку, чтобы они быстро вышли. Но я считаю, что это была отличная идея. Но как видите, переговоры Путина и главы ЦРУ Уильяма Бернса привели к тому, что пришлось выводить войска с территории РФ.

Наша главная цель - уничтожить Уралвагонзавод. Это главное, что мы можем сделать в октябре.

Вы сказали, что России существовать не будет, она распадется на отдельные территории, которые войдут в состав других государств. Может ли Украина присоединить к себе часть РФ?

Нам чужих территорий не надо. Если мы присоединим к себе сепаратистов, то получится так, что президентом может стать какой-то русский фанатик. Но после того, как мы войдем в ЕС, тогда можем. До этого момента нам русские не нужны. Ближе к 30-м годам к нам попросится и Ростовская область, и Кубань, и Белгородская область и даже часть Беларуси. У нас жизнь будет лучше, веселее. Все захотят безвизовый режим, жить и работать в Европе, а не прозябать в Московии.

Американские чиновники дали прогноз, что война будет длиться еще 5-7 лет.

Она не может столько длиться, потому что Путин умрет в этом году. А если он умрет, то больше некому вести ее. Ну, Патрушев может растянуть ее на несколько месяцев, и все. Это война одного человека, поддержанная людоедским народом. Если бы не ватники и не роспропаганда, то ничего подобного вообще не было бы.

Еще в 1999 году у Путина родилась идея напасть на Украину. Я как сейчас помню его первое выступление, где он сказал, что распад СССР - это геополитическая катастрофа. Все просто боятся Путина, потому что он всех убивает, шантажирует, на всех у него есть компромат. Он похож на Сталина, только более трусливый.

Поэтому когда его устранят, все закончится. Уже в планах Байдена закончить полномасштабную войну. Весной у нас будут самолеты, которые уничтожат все что угодно. Пока они просто дают Путину возможность выйти на мирный трек и вывести все войска из Украины. Если нет, то российская армия будет полностью уничтожена.

Ранее вы говорили, что война закончится в 2024 году. А какая вероятность, что через 5-10-20-50-100 лет мы снова будем воевать?

Мы всегда будем воевать с Московией. Пока есть эти людоеды, этого не избежать. Все может измениться только в том случае, если Московия станет зависимым государством, например, от Украины.

Однако я считаю, что эта война последняя в Европе, состоявшаяся в 21 веке. Никто не думал, что она вообще будет, но от Путина можно было ожидать что угодно. Он считает себя императором и думает, что ему все подвластно. Поэтому он подумал, почему бы ему не захватить половину Европы. Он же хотел взять Польшу, Германию, дойти до Берлина. У него шизофренические наклонности. Только при вхождении Московии в ЕС что-то может измениться, но это не ранее, чем во второй половине этого века. Ближайшие 20 лет РФ будет распадаться.

Стоит отметить и то, что через 20 лет уже никому не нужны будут ни нефть, ни газ, поэтому Россия превратится в самую отсталую республику. Там будет голод и холод.

Ваш последний прогноз был такой: Путин не доживет до зимы 2023 года. Тогда у меня к вам следующий вопрос: что его натальная карта говорит по поводу того, для чего он развязал эту войну, если ему осталось жить недолго?

Все дело в том, что он не верит в свою смерть. Он все еще уверен, что его вытащат, вылечат, и он проживет еще долго. Это психологический фактор. Врачи обещают ему, что он излечится. Когда ему совсем станет плохо, он захочет уничтожить весь мир. Но другой вопрос: дадут ли ему такую возможность? Действительно ли ему позволят нажать "красную" кнопку? Его миссия - уничтожить США.

Даже шаман Габышев говорил, что Путин пришел из подземного мира, чтобы все уничтожить. Я с ним абсолютно согласен. Это чудовище. Сейчас он хочет остаться на плаву, по крайней мере, до выборов в Америке. Путин верит, что если к власти придет Дональд Трамп, то он выиграет эту войну.

Можете спрогнозировать, когда прекратятся массированные ракетные атаки?

Они будут только усиливаться в октябре. Путин находится на смертном одре. Поэтому сейчас наступает самый опасный момент, когда он может нажать "красную кнопку". В период затмений всегда происходит что-то страшное - взрывается Чернобыль, происходит техногенная катастрофа и другое.

Пока в зоне риска Львов, Хмельницкий, Ривне, Киев, Чернигов, Сумы, Днепр, Кривой Рог, Одесса, Запорожье. Сложная ситуация будет и на прифронтовых территориях - Херсоне и Николаеве. Самые "горячие" точки - Краматорск и Счастье.

Но после смерти Кадырова нас ждут хорошие новости. Второй раз кто-то может пойти на Москву, но это будет уже не Пригожин. Например, генерал Михаил Теплинский. То есть октябрь - это переломный месяц, когда может быть революция.

То есть Кадыров уже мертв?

Он, как Жириновский, будет "жить" месяц. Вы же помните, как это было. Он умер, а его тело жило на искусственной вентиляции легких. С Кадыровым будет такая же ситуация. Более того, все говорят, что у него проблемы с почками, а на самом деле у него рак надпочечников. А их невозможно восстановить.

Скажите, сулят ли звезды обстрелы детских садов и школ? Опасно ли сейчас детям посещать учебные заведения?

В основном все обстрелы будут ночью. Поэтому пока дети спокойно могут ходить в школы и садики, но ни в коем случае нельзя игнорировать сигналы воздушной тревоги. Также детей нужно забирать до захода солнца, потому что потом ситуация может накаляться.

Давайте обсудим еще заявление Польши относительно того, что в следующем году она прекратит помощь украинским беженцам.

Это предвыборный хайп. Я бы этому не верил, потому что это просто концерт. Еврокомиссия, во-первых, не даст Польше это сделать. Тем более, весь ЕС продлил помощь беженцам до 2025 года. То есть, если Польша таки хочет это сделать, то ей прямо сейчас нужно выйти из ЕС. Просто так она ничего не сделает.

Кроме того, если Зеленский выиграет "зерновой" арбитраж, то все просто заткнутся. Он правильно делает, что настаивает на своем. Потому что если бы было иначе, то половины Украины уже не было бы.

А какая вероятность, что другие страны захотят прекратить помогать украинским беженцам?

Это могут сделать Словакия и Венгрия. Они никогда не поддерживали украинцев. Единственная страна, которая безоговорочно на нашей стороне - Германия. Поэтому если вы хотите быть уверенными, что вам всегда помогут, то лучше переезжать туда.

К слову, в Польше может быть и другая ситуация. Она может выдавать мужчин призывного возраста.