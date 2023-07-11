Представитель МИД РФ объявила, что Россия будет судить о ситуации "по делам".

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Турции одобрить заявку Швеции в НАТО.

Она отметила, что о присутствии Анкары в военном Альянсе Россия "никогда не забывала" и будет судить о ситуации "по делам". Ее слова цитирует RTVI.

"Турция - член НАТО. Мы никогда об этом не забывали. Судим по делам, делаем выводы", - сказала она.

Турция согласилась "видеть" Швецию в НАТО

Напомним, 10 июля лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган после длительной дискуссии и ультиматумов по поводу членства Швеции НАТО дал согласие ратифицировать соответствующий договор. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

До этого лидер Турции отметился ультиматумом и заявил, что Европа должна "открыть дорогу Анкаре", прежде чем он даст согласие на "Швецию в НАТО". Речь идет об официальном присоединении Турции к ЕС. С 1999 года она имеет лишь статус "страны-кандидата".

На требование Эрдогана резко ответил Госдеп США. Там уточнили, что поддерживают стремления Турции стать членом ЕС, однако это не дает права Анкаре препятствовать членству Швеции в НАТО.

Изначально лидер Турции аргументировал свой отказ ратифицировать вступление Швеции из-за политических разногласий в отношении курдов.

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