Он пообещал ратифицировать соответствующий протокол.

Президент Турции Реджеп Эрдоган согласился ратифицировать вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в микроблоге Twitter. Он говорит, что одобрения Турции удалось достичь после его встречи с Эрдоганом и премьер-министром Ульфом Кристерссоном.

"Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о вступлении Швеции в Великое национальное собрание и обеспечить его ратификацию. Это исторический шаг, который делает всех членов НАТО сильнее и безопаснее", - заявил Столтенберг.

Видео дня

Швеция и Турция договорились активизировать свое сотрудничество, в том числе и экономическое. Кроме того, шведские власти пообещали не оказывать поддержку "YPG/PYD" и организации "FETÖ" в Турции.

Также Швеция будет активно поддерживать усилия по активизации процесса вступления Турции в ЕС, включая модернизацию Таможенного союза ЕС-Турция и либерализацию визового режима, говорится в заявлении Альянса.

Путь Швеции в НАТО

Как известно, после полномасштабного нападения РФ на Украину Финляндия и Швеция решили вступить в оборонительный альянс. Их заявки ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Уже 4 апреля этого года Финляндия официально присоединилась к НАТО, однако вступление Швеции продолжали блокировать. Эрдоган требовал экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана, а Венгрия - "уверений", что между ними со Швецией больше не будет политических дебатов.

Перед сегодняшним визитом на саммит в Вильнюсе Эрдоган сказал, что необходимо сначала проложить путь для Турции в Евосоюз, а потом уже "уступить дорогу" в НАТО Швеции.

Вас также могут заинтересовать новости: