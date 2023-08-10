Жителей российского города призвали вступать в ряды движения "АТЕШ".

Участники партизанского движения "Атеш" расклеили в российской Самаре листовки с призывом вступать в их ряды.

Соответствующие фотографии появились в Telegram-канале "Ячейки гражданского сопротивления "АТЕШ" на временно оккупированных территориях Украины и Российской Федерации". Листовки появились на подъездах, столбах и трансформаторных будках.

"Вступай в ряды АТЕШ - мы призываем каждого осознанного человека, который готовый помочь нам в победе над оккупантами, вступать в наши ряды. Борьба против оккупантов продолжается и нам нужны люди", - говорится в сообщении.

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Что известно об "АТЕШ"

"АТЕШ" - это военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России. Оно было создано украинцами и крымскими татарами после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Осенью 2022 года в Telegram-канале движения появилось обращение, в котором говорилось, что его участники мобилизовались в российскую армию, чтобы разрушать ее изнутри.

В июне они заявили, что один из агентов "АТЕШ"-военнослужащий российских оккупационный войск поджег комплекс связи "Р-161" в Херсонской области.

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