Агент, будучи российским военным, втерся в доверие к товарищам по службе и поджег их комплекс связи.

22 июня 2023 года в Херсонской области агент партизанского движения "Атеш" из состава Вооруженных сил Российской Федерации пробрался к месту расположения соседнего подразделения и поджег комплекс связи "Р-161".

Как сообщается в телеграм-канале движения "Атеш", в населенный пункт, в котором находится их агент, прибыло новое подразделения оккупантов.

"Агент, будучи российским военным влился в доверие к товарищам по службе и поджег их комплекс связи. Предварительно он подождал, пока они будут в сильном алкогольном опьянении, так как они на постой пьют во время службы", – говорится в сообщении.

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В движении "Атеш" подчеркивают, что подготовка к этой операции была длительной, и анонсировали, что скоро таких результатов будет больше.

Война в Украине: роль партизан

С начала российского вторжения в Украину подполье является важным звеном в противостоянии агрессору. Партизаны не только помогают украинским военным в борьбе с врагом, но и сами устраивают им "сюрпризы". К примеру, на днях в оккупированном Крыму партизаны подорвали железнодорожные пути неподалеку от Феодосии. Как известно, российская логистика построена на железной дороге, а потому этот подрыв добавил оккупантам проблем.

Активность украинского подполья существенно пугает оккупантов. Из-за партизан россияне перебрасывают спецназ в Курскую и Брянскую области, сообщает Центр национального сопротивления.

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