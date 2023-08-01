БПЛА врезался в офис одного из российских министерств.

В ночь на 1 августа "Москву-Сити" снова атаковал неизвестный беспилотник, но на этот раз он имел на борту вдвое больше взрывчатки.

Как сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на источники, проход к министерской башне "Москва-Сити" закрыт. На месте по-прежнему все окружено. Продолжают работать спецслужбы.

"Судя по повреждениям, БПЛА, прилетевший сегодня утром, имел на борту вдвое больше взрывчатки, чем дроны, прилетевшие в прошлый раз", - отмечает канал.

Министерская башня IQ закрыта для прохода. Туда пускают людей по специальному списку на недолгое время - работников министерства экономического развития группами по семь человек, чтобы те имели возможность забрать рабочую документацию и личные вещи. Один из сотрудников рассказал, что на 21-м этаже, в который врезался БПЛА, находился опенспейс, где работали клерки министерства.

Атака на Москву 1 августа

В ночь на вторник, 1 августа, Москву снова атаковали неизвестные дроны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета в Москву сбила российская противовоздушная оборона. По его словам, один БПЛА попал в башню "Москвы-Сити", поврежден фасад на уровне 17-го этажа. В то же время, стало известно, что в Подмосковье российская ПВО сбила один беспилотник.

В ОП заявили, что ночной прилет дронов в Москву и Подмосковье свидетельствует, что российская столица ускоренно привыкает к войне, которая перейдет на российскую территорию.

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