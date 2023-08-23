Парень признался, что в его жизни подобная ситуация впервые.

Новоиспеченный житель столицы Российской Федерации, приехавший из Самары, поделился впечатлениями от ночной атаки дронов на "Москва-Сити". Парень признался, что подобная ситуация с ним произошла впервые.

"Где-то около 3 утра я просыпаюсь от очень-очень громкого звука. Смотрю, а у меня нет стекла. И тут резкий звук. Я сначала ничего не понял. Минуты три приходил в себя. Думаю: ну, скорее всего, дрон", - рассказал россиянин на видео, обнародованном Telegram-каналом Shot.

По его словам, "страшно было к окну подходить".

"Дрон прилетел, взрыв. Через некоторое время обнаружил, что и в соседней комнате тоже разбито стекло. Первый раз у меня такое в жизни. Я не москвич, я из Самары недели две назад приехал", - поделился парень.

Атака дронов на Москву в ночь на 23 августа - что известно

В ночь на 23 августа в Москве, а также Химках и других населенных пунктах Подмосковья были слышны взрывы. Неизвестный беспилотник врезался в одно из здания "Москва-Сити".

Позже власти российской столицы заявили, что таких дронов было три, но силы противовоздушной обороны смогли отбить атаку при помощи РЭБ. В результате атаки пострадавших нет, но выбило окна в соседне жилом доме.

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