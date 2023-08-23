Здание в Москва-Сити получило повреждения на уровне 10-15 этажей.

В Москве, а также Химках и других населенных пунктах Подмосковья были слышны взрывы. Предварительно, работает система ПВО по беспилотникам, сообщает тг-канал 112.

Также о звуках взрывов сообщают и жители ряда районов Москвы. Жители Москва сообщают о звуке, похожем на взрыв, в районе Москва-Сити. На месте виден дым, сообщает "Осторожно, Москва". Вокруг Москва-Сити перекрыты улицы. На место съезжаются скорые и экстренные службы.

Слышали взрывы и на Таганке и на Пролетарской- что далеко от Сити. Также о взрывах сообшают жители Красногорска и столичного Митино. Предположительно, работает ПВО.

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Мэр Москвы Собянин заявил, что один БПЛА якобы попал в строящееся здание в Москва-Сити. Второй дрон упал в Можайском районе Московской области.

"На места происшествий выехали оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет, - написал он.

Сейчас на месте работают оперативные службы. В результате атаки беспилотника повреждён фасад строящегося небоскрёба. Здание в Москва-Сити получило повреждения на уровне 10-15 этажей. При этом в соседних от строящейся башни, куда попал беспилотник, зданиях частично повреждено остекление взрывной волной и выбило стекла.

Ограничения на вылет и прилёт самолётов ввели во всех аэропортах Москвы. Введён план "Ковёр". Он вводится, когда в небе засекли неизвестные или опасные объекты, сообщает Mash.

Атака беспилотников на Подмосковье 22 августа

На Москву 22 августа была проведена атака неизвестных дронов. В московских аэропортах Внуково и Домодедово был объявлен режим "Ковер" - введены ограничения на вылет и прилет самолетов. Громкий звук взрыва был слышен в московских районах Строгино и Покровское-Стрешнево. Очевидцы говорили о взрывах в Строгино и Красногорске.

Один из двух беспилотников, обнаруженных в ночь на 22 августа в Подмосковье, был сбит не из зенитно-ракетного комплекса "Панцирь-С1", которые обычно используются для отражения воздушных атак в регионе, а с помощью антидронового ружья.

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