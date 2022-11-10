Ситуация может привести к социальной напряженности

Родственники мобилизованных на войну против Украины россиян жалуются на проблемы с обещанными выплатами. Данная ситуация ухудшит экономику и приведет к социальной напряженности.

В Институте изучения войны отметили, что в соцсетях появились кадры протеста родственников мобилизованных возле здания администрации Валуйки. Россияне заявили, что власти отказываются предоставить "зеленый коридор" и автомобили их близким.

При этом в Курской области в течение двух дней протестовали женщины. Таким образом они пытались привлечь внимание губернатора Романа Старовойта. Россиянки жаловались, что мобилизованных отправляют в опасные районы, как Лисичанск.

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Кроме того, промышленным предприятиям РФ не хватает кадров из-за мобилизации. Только в Красноярском крае пойти 90 предприятий ищут специалистов. Похожая ситуация и в Свердловской области.

Мобилизация в России - что известно

Об остановке частичной мобилизации в России заявили еще 21 сентября, но повестки продолжают приходить. Многе россияне не согласны гибнуть на войне против украинцев и уже мобилизованные пытаются избежать фронт. В Генштабе ВСУ заявили о случаях бегства из воинские части и даже самоубийства.

По данным международного разведывательного сообщества InformNapalm, мобилизованных россиян сразу бросают в бой на передовую, а кадровые военные находятся во второй и третьей линии.

9 ноября стало известно, что жены мобилизованных из Ульяновской области сетуют, что командование оставило их раненых мужей умирать без еды и воды и в окружении ВСУ.

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