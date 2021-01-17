Оппозиционер вернулся из Германии в Россию.

В сети опубликовали полное видео момента задержания российского оппозиционера Алексея Навального в московском аэропорту «Шереметьево».

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«Полное видео задержания Алексея Навального. Навальный ушёл с полицейскими, адвокат и Юлия Навальная остались», – говорится в подписи к видео.

Задержание Навального в Москве: что известно

17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву.

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту «Внуково», куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в «Шереметьево».

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.

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Автор: Катерина Шварц