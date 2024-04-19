Оккупанты уверяет, что вертолет не горел.

В России заявили, что вертолет Ми-8, который базировался на территории военного аэродрома "Кряж" в Самарской области, пытались поджечь подростки.

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн заявил, что военнная контрразвдека вместе с МВД "задержали по горячим следам" доих 16-летних школьников из Тольяти. Он уверяет, что их попытка поджечь вертолет потерпела неудачу.

"Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона. В частности, с начала года юнцы подожгли два релейных шкафа в с. Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции "Жигулевское Море", - заявил Хинштейн.

Российский следственный комитет открыл уголовное дело по статье "теракт", подростков задержали.

Уничтожение Ми-8 в Самаре: что известно

Как сообщал УНИАН, 17 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины отчиталось об уничтожении вертолета, который оккупанты использовали для перевозки оружия и личного состава.

Они опубликовали видео, на котором можно было увидеть очертания горящего вертолета. Известно, что стоимость такого Ми-8 оценивают в 10-15 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: