Машина ликвидирована на аэродроме в российской Самаре.

В российской Самаре уничтожен вертолет Ми-8, которым оккупанты перевозили оружие и личный состав для войны в Украине. Об этом сообщает Главное управление разведки.

"17 апреля 2024 года на аэродроме "Кряж" в городе Самара уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Агрессор использовал указанный вертолет в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость вертолета такого типа может составлять от 10 до 15 миллионов долларов.

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Как сообщал УНИАН, ночью на аэродроме в оккупированном Джанкое в Крыму раздавались мощные взрывы. Известно, что на территории этого аэродрома располагался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, предположительно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Военный аналитик Сергей Грабский отметил, что на этом аэродроме базируются в основном вертолеты, но, кроме техники, на аэродромах есть склады с обеспечением. Поэтому серия взрывов, которая началась там еще до объявления воздушной тревоги, может означать, что "этот удар был нанесен очень метко".

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