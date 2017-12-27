Валуев опубликовал в Instagram нелепое фото с любимым певцом Путина

Депутат Госдумы РФ и боксер Николай Валуев опубликовал в Instagram совместное фото с певцом Николаем Расторгуевым, который считается любимым певцом Владимира Путина. Валуев отметил, что также является поклонником творчества Расторгуева.

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"Творчество Николая Расторгуева уважает и любит вся наша семья. Так ему и сказал. Помню даже самодеятельность школьную на выпускном под песню о Глебе Жеглове и Володе Шарапове", - написал Валуев.

Подписчики активно обсуждают фото. Один из них пошутил, что "из куртки Валуева получится просторная палатка для Рассторгуева". Другой напомнил, что рост Валуева - 2 м 13 см.

"После фильма «башка» я в Вас влюбилась! Мне кажется на сколько Вы большой на столько много в Вас доброты и нежности!", - написала Валуеву одна из подписчиц.

26 декабря Валуев и ряд российских общественных деятелей собрались на ВДНХ в Москве и выдвинули Владимира Путина в президенты. Президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в октябре в России суд не отправил в тюрьму виновника смерти басиста любимой группы Путина. Музыкант умер в баре во время разговора о Донбассе, получив удар в голову.