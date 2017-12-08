Российские туристы устроили давку в аэропорту Пхукета

В аэропорту Пхукета началась давка из-за сотен российских туристов, которые прибыли в терминал за несколько часов до фактического вылета, не зная, что их рейсы перенесли. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает 78.ru.

8 декабря пассажиры рейсов Пхукет — Санкт-Петербург и Пхукет — Москва по приезде в тайский аэропорт узнали о задержке своих рейсов.

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Компания «Северный ветер» перенесла указанные рейсы 7 декабря, но не оповестила об этом туристов. В зале ожидания воздушной гавани началась давка.

Отправление рейсов, вылет которых планировался на 03:20 по местному времени, фактически было выполнено в 05:45.