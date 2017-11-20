"Сползаем в бездну": глава РПЦ Кирилл пугает приближением конца света

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что человечество, погрязнув во грехе, приближается к концу света. По словам главы РПЦ, все люди, которые любят родину, должны быть вместе, поскольку человечество входит в "критический период развития", и это видно невооруженным глазом, передают "РИА Новости".

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Патриарх подчеркнул, что, согласно христианскому вероучению, наступление конца света зависит от самих людей. Он призвал каждого осознать ответственность за весь человеческий род, а также остановить "сползание в бездну окончания истории".

По словам патриарха Кирилла, сейчас грех демонстрируют самым притягательным способом - посредством кинематографа и театра.

Как сообщал УНИАН, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу сегодня исполнился 71 год.