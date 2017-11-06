В России девушка ударила подругу ножом в грудь из-за iPhone

В Ленинградской области России девушка ударила подругу ножом, чтобы похитить ее айфон. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Инцидент произошел 5 ноября в городе Шлиссельбурге. Ранним утром молодая местная жительница ударила ножом пришедшую к ней в гости девушку и отобрала смартфон. Пострадавшая была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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По данным издания 47news, речь идет об одной из последних моделей айфона. Подозреваемая 20-летняя девушка нигде не работает, ее 19-летняя подруга, получившая ранение в грудь, трудится менеджером в строительной компании.

Как сообщал УНИАН, украинец пытался незаконно вывезти из Турции 43 iPhone X. Правоохранители изъяли более 40 телефонов Apple iPhone X стоимостью почти 1,3 миллиона гривень.