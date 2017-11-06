Украинец пытался незаконно вывезти из Турции 43 iPhone X (фото)

В международном аэропорту «Одесса» правоохранители изъяли более 40 телефонов Apple iPhone X стоимостью почти 1,3 млн грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда, в понедельник, 6 ноября, общей группой в составе пограничников, представителей СБУ и таможни не допущено незаконное перемещение iPhone X.

«Во время оформления пассажиров авиарейса «Стамбул-Одесса» у гражданина Украины в сумке обнаружены мобильные телефоны Apple iPhone X в количестве 43 штук и 25 чехлов к ним», - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что телефоны изъяты для принятия правового решения. Предварительная стоимость товара – 1,28 млн грн. Проводятся соответствующие оперативные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, в Apple предупредили о возможном выгорании дисплеев iPhone X. "Выгорание" представляет собой дефект, когда на экране остаются следы старых изображений после появления новых.